Мишель Кван может стать послом США в Белизе

Президент США Джо Байден представил пятикратную чемпионку мира по фигурному катанию Мишель Кван в качестве кандидата на должность американского посла в Белизе.

41-летняя спортсменка давно делает политическую карьеру — она работала в различных общественных проектах, связанных с Демократической партией более десяти лет. Кван фактически завершила карьеру спортсменки в 2006 года после того, как из-за травмы не смогла поехать на свою третью Олимпиаду в Турин.

Белиз — небольшое государство в Центральной Америке, граничащее с Мексикой и Гватемалой. Это бывшая британская колония, которая обрела независимость в 1981 году. Белиз является единственной страной в Центральной Америке, где английский язык признан официальным. Кван — дочь китайских иммигрантов, переехавших в США из Гонконга.