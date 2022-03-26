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Сегодня, 19:17

Мировой рекорд Тарасовой/Морозова довел отрыв команды Щербаковой до четырех очков

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На Кубке Первого канала закончили прокат короткой программы спортивные пары.

По итогам два дуэта набрали выше официального мирового рекорда — это Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Анастасия Мишина/Алексвандр Галлямов. Но эти достижения засчитаны не будут — Кубок имеет статус национального турнира.

Результаты короткой программы среди спортивных пар:

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов («Красная машина») — 86,36 (10 очков)

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов («Время первых») — 85,24 (9)

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский («Красная машина») — 84,05 (8)

4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин («Время первых») — 78,92 (7)

Перед выступлениями женщин-одиночниц счет стал 47:51 в пользу команды Анны Щербаковой.

Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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