Мировой рекорд Тарасовой/Морозова довел отрыв команды Щербаковой до четырех очков

На Кубке Первого канала закончили прокат короткой программы спортивные пары.

По итогам два дуэта набрали выше официального мирового рекорда — это Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Анастасия Мишина/Алексвандр Галлямов. Но эти достижения засчитаны не будут — Кубок имеет статус национального турнира.

Результаты короткой программы среди спортивных пар:

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов («Красная машина») — 86,36 (10 очков)

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов («Время первых») — 85,24 (9)

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский («Красная машина») — 84,05 (8)

4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин («Время первых») — 78,92 (7)

Перед выступлениями женщин-одиночниц счет стал 47:51 в пользу команды Анны Щербаковой.