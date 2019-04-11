Мировой рекорд Кихиры в короткой программе на командном ЧМ. Видео

Японская фигуристка Рика Кихира справилась с короткой программой на командном чемпионате мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy) в японской Фукуоке.

Она шикарно исполнила тройной аксель и остальные прыжковые элементы - каскад тройной флип + тройной тулуп и тройной лутц.

Фигуристка набрала 83,97 и установила новый мировой рекорд по баллам в короткой программе. Она занимает первое место после короткой программы.

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