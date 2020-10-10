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«Мировое сообщество фигурного катания и так все понимает». Плющенко — об оценках Трусовой

18:45
Евгений Плющенко, Елена Ильиных и Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Плющенко, Елена Ильиных и Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поддержал свою ученицу Александру Трусову, которая стала третьей в короткой программе на этапе кубка России в Москве. Ее результат составил 75,77 балла.

«Саша, ты большая умница, сегодня ты сделала шаг вперед, боролась до конца!Завтра новый день и новый старт! Поборемся! А твои сегодняшние баллы я не хочу комментировать! Все мировое сообщество фигурного катания и так всё понимает!» — написал Плющенко в Instagram.

Победительницей короткой программы стала Камила Валиева — 85,10 балла.

Валиева выиграла короткую программу этапа Кубка России в Москве, Трусова — третья

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