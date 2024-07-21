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Сегодня, 11:33

Миронова и Устенко сообщили о работе с тренером Шпильбандом в США

Виктория Кравченко
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Тренер Екатерины Мироновой и Евгении Устенко Елена Соколова поработали со специалистом Игорем Шпильбандом в США. Пара выступает в танцах на льду.

«В США мы поехали к Игорю Шпильбанду. Работали с ним и его тренерским штабом — Натальей Анненко, Паскуале Камерленго, хореографом Рэне Петковски и акробатом Олегом Ушаковым. Новый ритм-танец нам ставил Паскуале Камерленго, который работает с такими сильными парами, как Федерика Файелла и Массимо Скали, Дженнифер Уэстер и Даниил Баранцев и другими. Музыку и стиль ритм-танца пока раскрывать не готовы. Возможно, в августе покажем кусочки новой программы», — цитирует Соколову ТАСС.

Миронова и Устенко стали бронзовыми призерами этапа «Гран-при России» прошедшего сезона. На чемпионате России дуэт занял шестое место.

Источник: ТАСС
Екатерина Миронова/Евгений Устенко
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