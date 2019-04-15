21:50 | Фигурное катание

"Мир потерял невероятный памятник". Джонни Вейр - о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Собор Парижской Богоматери. Фото AFP
Собор Парижской Богоматери. Фото AFP
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Американский фигурист Джонни Вейр заявил, что очень расстроен в связи с пожаром в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари. 

- Я так расстроен, что Париж и весь мир потеряли такой невероятный памятник вере и красоте, - написал Вейр в своем Твиттере.

По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания. Возгорание могло быть связано с ремотными работами.

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