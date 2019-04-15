"Мир потерял невероятный памятник". Джонни Вейр - о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Американский фигурист Джонни Вейр заявил, что очень расстроен в связи с пожаром в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари.

- Я так расстроен, что Париж и весь мир потеряли такой невероятный памятник вере и красоте, - написал Вейр в своем Твиттере.

I am so heartbroken for Paris and our world to lose such an incredible monument to faith and beauty. #NotreDame pic.twitter.com/GaU0E6iELJ – Johnny Weir (@JohnnyGWeir) 15 апреля 2019 г.

По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания. Возгорание могло быть связано с ремотными работами.

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