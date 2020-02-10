«Мир еще не знал такой красивой фигуристки». Фанаты в восторге от ролика Загитовой из Швейцарии

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своем Instagram опубликовала новую Stories. На ролике фигуристка позирует сама и показывает виды Швейцарии.

Подписчики оценили видео, которое было опубликовано в фанатском аккаунтке спортсменки.

glnvludmila: Красота спасет мир!

olgapavdan: Какая же ты умничка кукла наша, как тебя можно не любить? Ты лучик солнца в нашем темном мире.

tyri_go: Ааааааа. Красотка на запредельном уровне.

vpbwvu25928134: Алина наслаждается путешествием по Швейцарии. Солнечная красавица.

gauharitta: В обмороке от такой красоты!))) Я уж подумала, что Алина покрасилась, так солнце в ее волосах играет)

glinka77: Господи Алина ты нас убьешь своей красотой! Просто нереальная.

tanya__shindyapina: Мир еще не знал такой красивой фигуристки.

13 декабря 17-летняя Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании. Сейчас фигуристка выступает в 25-м ежегодном шоу Art on Ice, которое проходит в четырех городах Швейцарии: Цюрихе, Лозанне, Базеле и Давосе.