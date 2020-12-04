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Минспорт ждет предложений по безопасному проведению этапов Кубка России по фигурному катанию

12:48
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Министр спорта России Олег Матыцин переадресовал Федерации фигурного катания страны вопрос о проведении этапа Кубка России по фигурному катанию в Москве.

Ранее стало известно, что московский этап из-за коронавируса пропустят Елизавета Туктамышева, Алена Косторная и Дмитрий Алиев.

«Думаю, этот вопрос надо задать федерации, они детально знают ситуацию. Конечно, мы будем ориентироваться на то, чтобы обеспечить здоровье спортсменов и минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции. Ждем конкретных предложений со стороны федерации», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Этап Кубка России пройдет на арене «Мегаспорт» в Москве 5-8 декабря.

С турнира снялись Михаил Коляда и Анастасия Гулякова — причины не уточняются, танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов (по словам тренера, не собирались выступать), Александра Степанова и Иван Букин еще не восстановились после болезни, а в паре Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро простужен партнер, Евгения Тарасова и Владимир Морозов также пропустят этап из-за воспаления легких.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10170671

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