Дегтярев: «Морально поддержим Валиеву. Она движется к победе»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поделился мнением о намерении фигуристки Камилы Валиевой продолжить спортивную карьеру после дисквалификации.

«Валиева хочет вернуться? Слава богу, кто ж против. Личное дело каждого, но морально поддержим. Я за то, что бы каждый спортсмен, принимая решения, исходил из свои ресурсов и возможностей. Она явно движется к победе, пожелаем ей успеха. Как и всем остальным», — сказал Дегтярев на Всероссийском форуме новых медиа.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, срок отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

На данный момент 18-летняя одиночница участвует только в ледовых шоу. Принимать участие в соревнованиях она сможет с 25 декабря 2025 года.