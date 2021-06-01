Министерство спорта отредактировало отчество Тутберидзе в списке кандидатов в сборные на сезон-2021/22
17:32
Министерство спорта России отредактировало отчество тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе в списке кандидатов в сборные по зимним видам на сезон-2021/22.
Этери Георгиевну Тутберидзе исключили из списка, но включили Этери Гогиевну Тутберидзе.
Настоящее отчество Тутберидзе — Гогиевна, но фигуристы зовут его Георгиевной. В списках Минспорта на предыдущие сезоны Тутберидзе тоже значилась под отчеством Георгиевна.
Дополнительная информация:
https://minsport.gov.ru/sport/high-sport/sportivnye-sbornye-k/2128/
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