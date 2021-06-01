Министерство спорта отредактировало отчество Тутберидзе в списке кандидатов в сборные на сезон-2021/22

Министерство спорта России отредактировало отчество тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе в списке кандидатов в сборные по зимним видам на сезон-2021/22.

Этери Георгиевну Тутберидзе исключили из списка, но включили Этери Гогиевну Тутберидзе.

Настоящее отчество Тутберидзе — Гогиевна, но фигуристы зовут его Георгиевной. В списках Минспорта на предыдущие сезоны Тутберидзе тоже значилась под отчеством Георгиевна.