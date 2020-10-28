Мини-платье или макси-футболка? Сногсшибательная Костнер у фотнана Треви

Знаменитая итальянская фигуристка Каролина Костнер похвасталась эффектным фото. Чемпионка мира и бронзовый призер Игр в Сочи выложила снимок в черном платье у фонтана Треви.

«Мини платье или макси-футболка? Пространство для фантазии!» — подписала Костнер снимок в Twitter.