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Мини-платье или макси-футболка? Сногсшибательная Костнер у фотнана Треви

16:22
Каролина Костнер. Фото Twitter
Каролина Костнер. Фото Twitter
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Знаменитая итальянская фигуристка Каролина Костнер похвасталась эффектным фото. Чемпионка мира и бронзовый призер Игр в Сочи выложила снимок в черном платье у фонтана Треви.

«Мини платье или макси-футболка? Пространство для фантазии!» — подписала Костнер снимок в Twitter.

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