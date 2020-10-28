Мини-платье или макси-футболка? Сногсшибательная Костнер у фотнана Треви
16:22
Знаменитая итальянская фигуристка Каролина Костнер похвасталась эффектным фото. Чемпионка мира и бронзовый призер Игр в Сочи выложила снимок в черном платье у фонтана Треви.
«Мини платье или макси-футболка? Пространство для фантазии!» — подписала Костнер снимок в Twitter.
Mini abito o maxi t-shirt? Spazio alla fantasia!!— Carolina Kostner (@msKOSTNER) October 28, 2020
Mini dress or maxi t-shirt? Room for imagination !!#icenonice #maxitshirt #newcollection #fashion #madeinitaly @SagesterSrl pic.twitter.com/xparT6WF9a