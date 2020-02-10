Милота дня. Загитова учит дочку Волосожар и Транькова стартовой позе своей олимпийской программы

В фан-аккаунте олимпийской чемпионки Алины Загитовой появилось видео, на котором запечатлена сама 17-летняя фигуристка и двухлетняя дочка двукратных олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар и Максима Транькова Анжелика.

На нем Загитова показывает Анжелике свою стартовую позу из победной олимпийской произвольной программы «Дон Кихот».

13 декабря прошлого года олимпийская чемпионка объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании. Сейчас фигуристка выступает в 25-м ежегодном шоу Art on Ice, которое проходит в четырех городах Швейцарии: Цюрихе, Лозанне, Базеле и Давосе.