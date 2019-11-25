Милота дня. Туктамышева и питомец ее подруги

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева опубликовала в своем Instagram несколько видео с домашним питомцем своей подруги Бетины Поповой.

Фигуристка стала третьей на этапах серии «Гран-при» в США и Китае и не смогла отобраться в Финал серии. До декабрьского чемпионата страны в Красноярске Туктамышева планирует выступить на на турнире серии «челленджер» в Загребе (Хорватия) с 4 по 7 декабря.

Из Инстаграм Елизаветы Туктамышевой pic.twitter.com/NKG4AXqPiM — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) November 25, 2019

Из Инстаграм Елизаветы Туктамышевой pic.twitter.com/5U1w0LK1WL — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) November 25, 2019