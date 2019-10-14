Милота дня. Трусова и ее питомцы

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова поделилась в своем Instagram видео, на котором держит на руках собаку Тину, а в рюкзаке с прозрачной стенкой у фигуристки — кошка.

Фигуристка успела выиграть предсезонный турнир мемориал Ондрея Непелы с мировым рекордом и первой в истории исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе Japan Open. В следующий раз Трусова выступит на канадском этапе «Гран-при», который пройдет с 25 по 27 октября.