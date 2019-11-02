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Милота дня. Щербакова и ее японские подарки от подруги

14:32
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Действующая чемпионка России 15-летняя Анна Щербакова в своем Instagram поделилась фотографиями подарков из Японии.

— А мне опять пришла посылка от моей подруги Юуки из Японии! — написала Щербакова. — И опять я поражаюсь, какая же это кропотливая работа. В этот раз мне привезли платья из моих произвольных программ (как и у меня, платье с сюрпризом). А также украшения, подходящие под мои программы, которые я смогу одевать на свою салфетницу на соревнования. Огромное спасибо и ее маме за эту невероятную красоту.

Щербакова станет победительницей этапа серии «Гран-при» в США, в следующий раз она выступит на этапе «Гран-при» в Китае, с 8 по 10 ноября.

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