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Милота дня. Щербакова и ее новый четвероногий друг

11:22
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В сети появились фотографии действующей чемпионки России Анны Щербаковой из Лас-Вегаса, к которой рвется и пытается облизать чей-то пес. Фигуристка находится там для выступления на этапе серии «Гран-при», который станет для нее первым серьезным взрослым стартом.

Россию в женском турнире также будут представлять Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова. Короткую программу на этапе «Гран-при» в США женщины покажут 19 октября в 07.00 по московскому времени.

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