Милота дня. Щербакова и ее новый четвероногий друг
11:22
В сети появились фотографии действующей чемпионки России Анны Щербаковой из Лас-Вегаса, к которой рвется и пытается облизать чей-то пес. Фигуристка находится там для выступления на этапе серии «Гран-при», который станет для нее первым серьезным взрослым стартом.
Россию в женском турнире также будут представлять Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова. Короткую программу на этапе «Гран-при» в США женщины покажут 19 октября в 07.00 по московскому времени.
???— ???(*? ? ???)(???`)@??? (@moai_yoi) October 17, 2019
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???#skateamerica #Annashecherbakova pic.twitter.com/UmwkobYNnc