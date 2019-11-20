Милота дня. Медведева с малышом Бобровой на руках

Олимпийская чемпионка командного турнира Сочи-2014 Екатерина Боброва опубликовала в своем Instagram фотографию двукратной чемпионки Евгении Медведевой на руках со своим сыном Александром.

— Прикоснуться к прекрасному... На этом фото просто два моих любимых человечка и они счастливы! — подписала фотографию Боброва. — А это для меня самое главное. А какое счастье для меня, что выдалось чуть-чуть времени и совпало со свободными минутами Жени, чтобы их познакомить. «Прикоснуться к прекрасному...» — так к кому относится эта фраза? К обоим! Медвежонок прикоснулась к маленькому комочку искреннего счастья, которое смеётся уже даже от того, что ему дали в руки меню! А Саша — к сгустку силы, терпения и, по моему мнению, невероятной красоты.

Так что сказала Евгения, когда познакомилась с Сашкой? — Катюха, когда ты говорила, что он смеется и улыбается, я думала, ну улыбнулся, посмеялся минуты две, а остальное время плачет, ест, спит и какает! А он реально все время смеется и колбасится! В кого бы это? Хотя почему меня это удивляет? С Днем Рождения, Женя. Люблю.

19 ноября Медведевой исполнилось 20 лет.