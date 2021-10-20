Милохин о Медведевой: «Она очень мне нравится как девушка»

Популярный тиктокер Даня Милохин рассказал о своих чувствах к российской фигуристке Евгении Медведевой.

«Ну, не сказать на самом деле. Очень она мне нравится. Она нравится мне как девушка, да. Очень она такая прямо... Ну вот как-то мне с ней прямо очень хорошо. Я даже сейчас очень не хотел идти на подкаст, плюс еще одна причина была — нам нужно репетировать, у нас завтра выступление.

Короче, я прямо пою с ней. И когда выступаем, тоже она меня так поддерживает круто. Это больше чувства как к сестре, но я понимаю, что она не сестра, и могут быть и романтические [чувства], вот так. Не могу скрывать, но... Могу я так говорить или нет, не знаю, но не к одной к ней у меня такие чувства. Мне 19 лет, и я стараюсь не париться насчет этого, но порой меня накрывает мысль о том, что кому-то может быть плохо от того, что мне нравится кто-то. Нашел хороший способ, как с этим справляться — не встречаться ни с кем, не быть чьим-то. Потому что я себя очень странно чувствую в отношениях", — рассказал тиктокер на YouTube-канале Сергея Мезенцева.

Милохин и Медведева выступают в паре в шоу «Ледниковый период» на Первом канал. Ранее стали известны костюмы Медведевой и Милохина в новом выпуске шоу.