«Это наш секрет». Милохин ответил на вопрос про поцелуй с Медведевой на шоу «Ледниковый период»
21:15
Тиктокер Даня Милохин и двукратная чемпионка мира Евгения Мевдведева выступили с новым номером на шоу «Ледниковый период». Они исполнили программу под музыку из мюзикла «Ромео и Джульетта».
— Ребят, вам очень идет этот номер. Такой нежный, — сказал соведущая шоу Алина Загитова.
— У меня комочек в горле пробежал, — признался Милохин.
— У тебя такой артистизм.
— Это от Жени и от Ильи.
— И от природы, — добавила Медведева.
— Мне показалось, что ноги у тебя немного тряслись.
— Волновался.
— В конце: вы поцеловались или нет?
— Это наш секрет, — подмигнул Милохин.
— Надеюсь, на ушко мне скажете потом, — засмеялась Загитова.
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