«Это наш секрет». Милохин ответил на вопрос про поцелуй с Медведевой на шоу «Ледниковый период»

Тиктокер Даня Милохин и двукратная чемпионка мира Евгения Мевдведева выступили с новым номером на шоу «Ледниковый период». Они исполнили программу под музыку из мюзикла «Ромео и Джульетта».

— Ребят, вам очень идет этот номер. Такой нежный, — сказал соведущая шоу Алина Загитова.

— У меня комочек в горле пробежал, — признался Милохин.

— У тебя такой артистизм.

— Это от Жени и от Ильи.

— И от природы, — добавила Медведева.

— Мне показалось, что ноги у тебя немного тряслись.

— Волновался.

— В конце: вы поцеловались или нет?

— Это наш секрет, — подмигнул Милохин.

— Надеюсь, на ушко мне скажете потом, — засмеялась Загитова.