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Милохин на детекторе лжи признался, что у него были близкие отношения с фигуристкой Медведевой

Камила Абдурахманова
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Даня Милохин и Евгения Медведева.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Блогер Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева во время участия в «Ледниковом периоде» были в близких отношениях.

В шоу «Правда за деньги» блогер признался, что больше не видит смысла скрывать свой роман с чемпионкой мира, поскольку его ложь все равно раскроется.

«Да, у нас были близкие отношения. Нет смысла скрывать. Если я скажу неправду, вы поймете», — заявил Даня.

Примечательно, что Медведева по-другому смотрит на их предполагаемый роман. Прошлой осенью она дала большое интервью Ксении Собчак, в котором сообщила, что их с Милохиным связывали только дружба и тренировки, а все сплетни о романе специально распространялись для пиара «Ледникового периода» по инициативе Ильи Авербуха.

Ранее стало известно, что фигуристка рассталась со своим молодым человеком Дмитрием Чигиревым, с которым встречалась два года.

Фигурное катание
Евгения Медведева
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