Милейший момент с Дудаковым. Таким его можно увидеть не часто
10:48
В ожидании оценок Алины Загитовой за короткую программу на французском этапе серии «Гран-при» ее тренеры Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков были крайне эмоциональны и размахивали подаренными поклонниками фигуристки плюшевыми сердцами.
Загитова, занимающая второе место после первого дня соревнований, представит свою произвольную программу 2 ноября в субботу в 22.17 по московскому времени.
don't fight, people. Be like Sergey Dudakov pic.twitter.com/4IxuWyD6zL— I Cut Like a Buffalo (@ICutBuffalo) November 1, 2019
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