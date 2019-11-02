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Милейший момент с Дудаковым. Таким его можно увидеть не часто

10:48
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В ожидании оценок Алины Загитовой за короткую программу на французском этапе серии «Гран-при» ее тренеры Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков были крайне эмоциональны и размахивали подаренными поклонниками фигуристки плюшевыми сердцами.

Загитова, занимающая второе место после первого дня соревнований, представит свою произвольную программу 2 ноября в субботу в 22.17 по московскому времени.

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