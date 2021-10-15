Михара выиграла Asian Open

Японская фигуристка Маи Михара стала победительницей Asian Open в Пекине. За произвольную программу она набрала 135,75 балла, по сумме двух программ у нее 203,58 балла.

Второе место заняла еще одна представительница Японии Каори Сакамото. Замкнула тройку Джоанна Со из Гонконга.

ISU Challenger

Asian Open

Женщины

Итог

1. Маи Михара (Япония) — 203,58 балла

2. Каори Сакамото (Япония) — 202,28

3. Джоанна Со (Гонконг) — 155,65

4. Тин Цзу-Хан (Китайский Тайбэй) — 155,03

5. Йенни Сааринен (Финляндия) — 154,45

6. Николь Шотт (Германия) — 148,08

7. Чжу И (Китай) — 147,38

8. Кристина Исаев (Германия) — 146,05

9. Чжин Хеншин (Китай) — 118,11