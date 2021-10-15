Михара выиграла Asian Open
12:30
Японская фигуристка Маи Михара стала победительницей Asian Open в Пекине. За произвольную программу она набрала 135,75 балла, по сумме двух программ у нее 203,58 балла.
Второе место заняла еще одна представительница Японии Каори Сакамото. Замкнула тройку Джоанна Со из Гонконга.
ISU Challenger
Asian Open
Женщины
Итог
1. Маи Михара (Япония) — 203,58 балла
2. Каори Сакамото (Япония) — 202,28
3. Джоанна Со (Гонконг) — 155,65
4. Тин Цзу-Хан (Китайский Тайбэй) — 155,03
5. Йенни Сааринен (Финляндия) — 154,45
6. Николь Шотт (Германия) — 148,08
7. Чжу И (Китай) — 147,38
8. Кристина Исаев (Германия) — 146,05
9. Чжин Хеншин (Китай) — 118,11
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