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Михаилу Коляде предстоит пройти курс лечения

13:34

Бронзовый призер чемпионата мира-2018 Михаил Коляда не сможет принять участие в соревнованиях, информирует официальный сайт ФФККР. Как отмечается, российскому фигуристу предстоит пройти курс лечения.

Напомним, 24-летний спортсмен в сентябре пропустил турнир в Братиславе. Тогда тренер Валентина Чеботарева сообщила, что у Коляды ОРЗ.

Коляда является серебряным призером Олимпийских игр в командных соревнованиях и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы 2017 и 2018 годов в одиночном катании.

Дополнительная информация

https://fsrussia.ru/news/4596-mikhailu-kolyade-predstoit-projti-kurs-lecheniya.html

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