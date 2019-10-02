Михаилу Коляде предстоит пройти курс лечения

Бронзовый призер чемпионата мира-2018 Михаил Коляда не сможет принять участие в соревнованиях, информирует официальный сайт ФФККР. Как отмечается, российскому фигуристу предстоит пройти курс лечения.

Напомним, 24-летний спортсмен в сентябре пропустил турнир в Братиславе. Тогда тренер Валентина Чеботарева сообщила, что у Коляды ОРЗ.

Коляда является серебряным призером Олимпийских игр в командных соревнованиях и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы 2017 и 2018 годов в одиночном катании.