Михаил Коляда: "Я не имею отношения к Ягудину, зачем мне комментировать его слова?"

Российский фигурист Михаил Коляда, который занял шестое место на чемпионате мира в японской Сайтаме, сказал, что не видит смысла комментировать слова Алексея Ягудина о нем.

- Алексей Ягудин вчера в отношении вас жестко высказался, мол, Александр Самарин извинился за ошибки, а вы были равнодушны.

- Саша извинился, это достойный поступок. А что мне тут комментировать?

- Я скорее про слова Алексея.

- Я к нему никакого отношения не имею, так что что мне тут комментировать? (Дмитрий Кузнецов)

Все о фигурном катании: новости и обзоры // чемпионат мира-2019: расписание турнира, календарь соревнований // видеотрансляции в прямом эфире