Михаил Коляда: "Я не имею отношения к Ягудину, зачем мне комментировать его слова?"

Российский фигурист Михаил Коляда, который занял шестое место на чемпионате мира в японской Сайтаме, сказал, что не видит смысла комментировать слова Алексея Ягудина о нем.
- Алексей Ягудин вчера в отношении вас жестко высказался, мол, Александр Самарин извинился за ошибки, а вы были равнодушны.
- Саша извинился, это достойный поступок. А что мне тут комментировать?
- Я скорее про слова Алексея.
- Я к нему никакого отношения не имею, так что что мне тут комментировать? (Дмитрий Кузнецов)
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