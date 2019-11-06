Михаил Коляда: «Скоро приступлю к тренировкам с новым носом и энтузиазмом»
Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о состоянии здоровья после операции.
— Друзья, всем большой привет! 31 октября мне сделали операцию, по словам врачей все прошло хорошо, и жить я все же буду. Сейчас идет период восстановления, и уже совсем скоро приступлю к тренировкам с новым носом и энтузиазмом.
Огромную благодарность хочется выразить федерации фигурного катания на коньках России и Санкт-Петербурга за помощь и поддержку в этом нелегком деле.
А так же большое спасибо за поддержку болельщикам, которые на протяжении всего этого времени писали личные сообщения и не забывали меня, — написал Коляда в своем Instagram.
Друзья, всем большой привет! 31 октября мне сделали операцию, по словам врачей все прошло хорошо, и жить я все же буду? Сейчас идет период восстановления, и уже совсем скоро приступлю к тренировкам с новым носом и энтузиазмом? Огромную благодарность хочется выразить федерации фигурного катания на коньках России и Санкт-Петербурга за помощь и поддержку в этом нелегком деле. А так же большое спасибо за поддержку болельщикам, которые на протяжении всего этого времени писали личные сообщения и не забывали меня. Самое главное я хочу сказать своей любимой жене. С 15 лет я боялся признаться в своих чувствах, думал что ты меня не поймешь и наше общение закончится, но теперь могу открыто сказать, что я любил тебя все эти годы и продолжаю любить! Сейчас довольно сложный период в жизни, но не смотря ни на что каждый день ты помогаешь мне находить мотивацию, всегда поддерживаешь во всех идеях. Спасибо огромное тебе за всё!!! Дашуль, я тебя очень люблю? Ps. Фотки после операции не буду показывать, а то всем плохо станет? Ай спик фром май харт, всем мир?
Коляда 31 октября перенес операцию из-за хронического синусита, к тренировкам фигурист сможет вернуться минимум через месяц. На «Гран-при» Японии его заменил Макар Игнатов.