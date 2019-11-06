Михаил Коляда: «Скоро приступлю к тренировкам с новым носом и энтузиазмом»

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о состоянии здоровья после операции.

— Друзья, всем большой привет! 31 октября мне сделали операцию, по словам врачей все прошло хорошо, и жить я все же буду. Сейчас идет период восстановления, и уже совсем скоро приступлю к тренировкам с новым носом и энтузиазмом.

Огромную благодарность хочется выразить федерации фигурного катания на коньках России и Санкт-Петербурга за помощь и поддержку в этом нелегком деле.

А так же большое спасибо за поддержку болельщикам, которые на протяжении всего этого времени писали личные сообщения и не забывали меня, — написал Коляда в своем Instagram.

Коляда 31 октября перенес операцию из-за хронического синусита, к тренировкам фигурист сможет вернуться минимум через месяц. На «Гран-при» Японии его заменил Макар Игнатов.