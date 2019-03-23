Михаил Коляда: "Сезон получился нестабильным. Не оправдал ожиданий"

Российский фигурист Михаил Коляда после шестого места на чемпионате мира в японской Сайтаме подвел итоги сезона.
- Сложный был сезон... Не все пошло так, как хотелось. Но значит, надо было через это пройти.
- Можно назвать его провальным?
- Я бы не стал громко говорить. Одним словом... нестабильным, не оправдал ожиданий. (Дмитрий Кузнецов)
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