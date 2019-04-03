Михаил Коляда: "Сейчас главная задача - восстановление. После выписки из больницы буду думать над следующим сезоном и новыми программами"

Российский фигурист Михаил Коляда, который пропустит командный турнир ISU World Team Trophy, подвел итоги сезона. Соревнования пройдут в японской Фукуоке 11 – 14 апреля. Вместо Коляды выступит Андрей Лазукин.

– Доброго времени суток! Дорогие друзья, так уж случилось, что закончился мой соревновательный сезон на весьма неприятной ноте, я снова оказался в больнице с обострением старых болячек. Не все получалось в этом году, но это только мотивирует для дальнейшей работы! Сейчас главной задачей является восстановление. После выписки из больницы буду думать над следующим сезоном и новыми программами. Спасибо огромное нашей команде, моим тренерам, врачам, а также всем, кто принимал участие в подготовке, лечении и восстановлении в этом сезоне. Отдельное спасибо хочу сказать болельщикам, за их поддержку на протяжении всего сезона! Всем желаю только крепкого здоровья и успехов во всем! Берегите себя и своих близких, всем мир, – написал Коляда в своем Инстаграме.

Напомним, лучшим среди российских мужчин на чемпионате мира в Сайтаме стал Коляда - он занял шестое место. На чемпионате России фигурист стал вторым, на чемпионате Европы - пятым.

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