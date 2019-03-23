Михаил Коляда: "Сам был в шоке от провала в короткой программе"

Российский фигурист Михаил Коляда подвел итоги выступления на чемпионате мира в японской Сайтаме. Россиянин занял шестое место.

- Чемпионат очень своеобразный, не задалось в короткой программе, хотя выходил с отличным настроем. Но - не будем о плохом. Произвольная удалась намного лучше, только помарка на четверном тулупе, остальное сделал достаточно хорошо.

- Сбой был в короткой программе довольно неожиданный.

- Действительно неожиданно. Я был немного в шоке после такого. Тем не менее, надо было собраться и сделать все остальное хорошо. (Дмитрий Кузнецов)

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