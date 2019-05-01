Российский фигурист Михаил Коляда​ в интервью Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) рассказал о болезни, которая не позволила ему принять участие в командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

– На обратном пути из Японии домой (После чемпионата мира в Сайтаме. Прим. – "СЭ"), уже в самолете я почувствовал: что-то не так. Видимо, спало напряжение, меня отпустило, и на фоне стресса болезнь взяла свое. Эта зараза сидела во мне с конца августа. Я лечился все это время с переменным успехом, но, видимо, не так эффективно, как надо, – приводит слова Коляды пресс-служба ФФКР. – Первый серьезный звонок раздался перед чемпионатом России, когда я загремел в больницу. А после чемпионата мира врачи поставили диагноз уже двусторонний гайморит.

Как только вышел с самолета, то подумал: передохну, денек посижу дома и все будет нормально. Температуры не было. Вроде ничего, только состояние немного странное. А потом, простите за подробность, высморкался и понял – приплыли… Начал принимать антибиотики. Наверное, это неправильно было делать, но я хотел поехать на командный турнир. Думал, лекарства помогут. Но не помогло. Пришлось ехать в больницу. Сделали снимок и сказали, нужно ложиться.

С 2 по 12 апреля лежал в больнице. Все десять дней провел под капельницами, с уколами, промываниями, всякими процедурами. Трижды делали проколы. Сейчас все в порядке. Надеюсь, пролечили, прокапали, сделали все, что нужно.