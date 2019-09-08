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Михаил Коляда: «Не считаю процент сделанных на тренировках прыжков, хотя знаю, что это плохо»

17:26
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Бронзовый призер чемпионата мира-2018 Михаил Коляда после неудачного исполнения произвольной программы в рамках контрольных прокатов сборной России отметил, что старается показать в постановке свой образ «Чарли Чаплина», не похожий ни на кого другого.

— Каждый сезон, как с чистого листа, — сказал Коляда. — Четверные прыжки еще нужно напрыгивать на соревнованиях, потому что на разминке и трегировках я их делал. Считаю ли я процент сделанных прыжков на тренировках? Нет, я знаю, что это плохо, надо считать, спасибо, что напомнили.
Образ в программе? Стараюсь показать своего «Чарли Чаплина», ни на кого не похожего. Мне нравится юморить в программах. (Екатерина Беспалова)

Коляда дважды упал и сорвал тройной аксель

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