Михаил Коляда: «Надеюсь, зрители поймут, что я хочу донести до них»

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о подготовке новой программы.

— Новые программы мне очень нравятся. Что короткая, что произвольная. Я думаю, что всем и так будет понятно, о чем они. По крайней мере, надеюсь, что зрители поймут, что я хочу донести до них, — рассказал Коляда в интервью официальному сайту ФФКР.

Какие изменения в программах? Пусть будет небольшая интрига.

Появилось что-то, чего не было раньше. Конкретно что я назвать, наверное, не смогу. Но отношение к самим программами поменялось, а также мое восприятие и видение музыки, прыжков, да и вообще всего, что есть в программе.