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Михаил Коляда: «Надеюсь, зрители поймут, что я хочу донести до них»

28 августа 2019, 22:40
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Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о подготовке новой программы.

— Новые программы мне очень нравятся. Что короткая, что произвольная. Я думаю, что всем и так будет понятно, о чем они. По крайней мере, надеюсь, что зрители поймут, что я хочу донести до них, — рассказал Коляда в интервью официальному сайту ФФКР.

Какие изменения в программах? Пусть будет небольшая интрига.

Появилось что-то, чего не было раньше. Конкретно что я назвать, наверное, не смогу. Но отношение к самим программами поменялось, а также мое восприятие и видение музыки, прыжков, да и вообще всего, что есть в программе.

Дополнительная информация

https://fsrussia.ru/intervyu/4480-mikhail-kolyada-pomenyalos-moe-videnie-programm-otnoshenie-k-pryzhkam-vsemu-chto-ya-delayu.html

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