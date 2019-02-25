Михаил Коляда: "Надеюсь, что на чемпионат мира приеду в хороших кондициях"

Российский фигурист Михаил Коляда, который стал победителем на международном турнире в Таллине, прокомментировал свое выступление на турнире. Спортсмен лидировал после короткой программы, но провалил произвольную.

Фигурист дважды упал с четверного тулупа и по разу с тройного лутца и тройного акселя. Он получил шесть баллов штрафа. Однако падения не помешали ему стать победителем на соревнованиях.

– Короткая программа пошла хорошо, – сказал Коляда в интервью федерации фигурного катания на коньках России. – Не все, конечно, получилось, я сделал каскад 4-2. Все остальное было достойно. В произвольной очень много чего не получилось – проще назвать то, что получилось. Пока не делал анализ этого старта, но я буду работать дальше. Контент изменился, мы решили попробовать – а почему нет? Вместо риттбергера сделать флип. Он получился хорошо, думаю, на ЧМ мы его оставим.

В Таллине был промежуточный старт перед чемпионатом мира, не получилось выполнить некоторые задачи, которые ставил себе. Не бывает ненужных турниров. Этот старт нужен был для того, чтобы проверить еще раз свои силы и попробовать изменения, сделать флип. Дело не в соперниках. Я выходил совершенно спокойно, расслабленно, не как на чемпионате Европы, когда пар из ушей был.

Дальше буду продолжать работать, не опускать руки, несмотря ни на что. И очень надеюсь, что на чемпионат мира приеду в хороших кондициях, и все будет лучше, чем здесь.

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