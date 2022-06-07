Международный союз конькобежцев продлил отстранение российских спортсменов от соревнований

Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Данное решение было принято на конгрессе ISU в Таиланде и будет действовать до дальнейшего уведомления.

«Решение совета ISU об отстранении российских и белорусских спортсменов, которое было утверждено сегодня конгрессом, будет действовать до особого решения совета либо конгресса», — заявил генеральный секретарь ISU Фредди Шмидт.

1 марта ISU отстранил спортсменов из России и Белоруссии от всех соревнований под эгидой организации.