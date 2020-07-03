Международные соревнования по фигурному катанию в этом году могут не состояться. Россия готовится к Кубку и чемпионату страны

Как сообщили «СЭ» два источника, знакомые с ситуацией, с высокой вероятностью ISU не удастся провести ни одного международного соревнования до конца года. Главное препятствие — даже не пандемия коронавируса, а юридические нормы, которые введены государствами для сдерживания распространения инфекции.

ISU предпринимает усилия по поиску стран, которые готовы принять соревнования с открытыми границами, но нет уверенности, что все спортсмены смогут на них приехать и вернуться к себе. Федерация фигурного катания России уже известила российских спортсменов, что с высокой долей вероятности сезон-2020/21 будет состоять из этапов Кубка России и чемпионата России. Также пройдут контрольные прокаты и специальные «челленджеры», но сезон как минимум до конца года будет внутрироссийским. Источники оценивают вероятность такого исхода в 80-90 процентов.

Напомним, неделю назад ISU опубликовал предварительный календарь на предстоящий сезон. Сегодня был официально отменен этап юниорского «Гран-при» в Японии, присутствовавший в календаре. (Дмитрий Кузнецов)