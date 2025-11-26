Методист «Ангелов Плющенко» рассказала, как фигуристку Костылеву била мама

Методист «Ангелов Плющенко» и воспитатель УОР, работавшая с семьей Костылевых, в разговоре с «СЭ» рассказала о сложностях во взаимоотношениях с мамой фигуристки Елены Костылевой Ириной.

— С ней действительно было очень сложно, — рассказала Елена Викторовна. — Мы работали на протяжении нескольких месяцев, я была их менеджером. Уж на что я человек с железной выдержкой и нервами — но были такие моменты, когда я была шокирована поведением Ирины. Были безумные крики в отношении Лены. Также она ее била. Это подтверждают видеозаписи, я лично это подтверждаю.

У меня кабинет находится рядом с комнатой, где Лена переодевается. И каждый день, пока маме Ире не закрыли доступ в академию в связи с ее поведением, был ежедневный ор и оскорбления Лены. Я несколько раз просто выбегала из кабинета в раздевалку — было страшно это слушать.

Ира, на мой взгляд, просто человек с особенностями. Она сама говорит, что у нее проблемы с щитовидной железой, надо принимать препараты. Мы понимаем, что щитовидка отвечает и за нервное состояние человека. И могу предположить, что вся эта агрессия, вспышки ярости, избиения — в том числе из-за того, что человек не поддерживает медицинскую терапию. Да, иногда к ней прислушивались, но перепады настроения очень частые. Она даже в одном диалоге может спокойно говорить, а потом щелчок — и начинается крик, мат-перемат.

Сначала, когда она пришла в академию, все было достаточно спокойно. Видимо, Ира прощупывала почву, присматривалась, где и как можно извлечь для себя выгоду. Когда освоилась, уже пошло. Ей всегда чего-то не хватало. Она просила пять ультра-си в двух программах. Дошли — Лена сделала пять ультра-си в Москве на этапе. Нет — стало плохим другое. Потом еще что-то, третье, пятое, десятое.

В последнее время действительно обострение. Были такие вспышки, когда вызывали полицию и органы опеки. Потому что она действительно целенаправленно била Лену. Это зафиксировано на камерах.