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26 ноября 2025, 18:41

Методист «Ангелов Плющенко»: «Во время одного из разговоров с Ириной Костылевой я испугалась за свою жизнь»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Методист «Ангелов Плющенко» и воспитатель УОР, работавшая с семьей Костылевых, в интервью «СЭ» прокомментировала возможное будущее фигуристки Елены Костылевой и ее мамы Ирины.

— Сейчас Лене уже 14 лет, и она имеет право голоса. Просто забрать ее у мамы уже не получится, к ней придется прислушиваться, — подчеркнула Елена Викторовна. — Что касается более раннего периода, то мы пытались найти компромисс, искать решения, чтобы в том числе обезопасить девочку. Где-то частично шли на уступки, где-то с Леной договаривались — если сейчас у мамы такое состояние, давай сделаем так, чтобы было спокойнее. То есть ребенок тоже понимал и старался успокоить ситуацию. Но когда это перешло черту понимания... Пока есть хоть какой-то контакт с человеком, какая-то надежда — я борюсь до последнего, буду цепляться.

Сейчас это уже перешло все границы — человек перевирает слова, говорит мне одно, другим — противоположное. Я могла ей дать проораться, мы много проговаривали ситуаций в академии — как она видит события, как я. Можно было донести неверность ее восприятия. И то, что она била Лену... Это нельзя выкладывать в публичный доступ, но это страшно. И что она пишет и говорит всем вокруг — это беспредел. Есть же авторитет школы. И кто-то в любом случае ее читает — верит или хочет верить, какая она бедная и несчастная и как у нее хотят отнять ребенка.

Хочется донести до людей, что ситуация нелегкая, и все гораздо глубже. И да, в какой-то момент я попросила Яну Александровну освободить меня от данной работы.

Во время одного из разговоров с Ириной я действительно испугалась за свою жизнь. У нее был срыв, она орала, визжала, ее всю трясло. Это был внезапный всплеск. А дело было у них на кухне, она хватала меня за руку, пыталась выпроводить в коридор. Учитывая, что на кухне много разных предметов... Всякое могло произойти. Потом она села на стул отдышаться. Было страшно, но я себя переборола, мы продолжили беседу. Но тогда и мое терпение подошло к концу.

Теперь надо попытаться найти варианты, чтобы помочь Лене, чтобы ей стало хорошо. Мне кажется, было бы идеально, если бы мама поехала в Воронеж и восстановила свое психическое здоровье. Лена осталась бы с папой, никто бы не мешал ее нормальной жизни, тренировочному процессу и всему остальному.

Елена Костылева.«Мама избивала Лену». Страшная история вокруг фигуристки Костылевой обрастает подробностями

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Елена Костылева
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