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Мессинг выиграл короткую программу на чемпионате Канады по фигурному катанию

15:22
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Фигурист Киган Мессинг лидирует после короткой программы на чемпионате Канады в Оттаве. За прокат он получил 84,38 балла.

Второе промежуточное место занимает Уэсли Чу (81,47). Замыкает тройку лидеров Джозеф Фан (78,14).

Произвольные программы фигуристы представят 9 января.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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