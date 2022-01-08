Мессинг выиграл короткую программу на чемпионате Канады по фигурному катанию
15:22
Фигурист Киган Мессинг лидирует после короткой программы на чемпионате Канады в Оттаве. За прокат он получил 84,38 балла.
Второе промежуточное место занимает Уэсли Чу (81,47). Замыкает тройку лидеров Джозеф Фан (78,14).
Произвольные программы фигуристы представят 9 января.
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