Киган Мессинг занимает первое место после короткой программы на чемпионате Канады среди мужчин. Он набрал за свой прокат 92,61 балла.

Второе место занимает Нам Нгуен (88,04), тройку замыкает Роман Садовский (85,02).

Среди женщин лидирует Алисия Пино — 63,15 балла, второе место — Мэдлин Шизас (60,66), третье — Габриэль Дэйлман (59,51).

В парном катании первое место после коротких программ занимают Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро — 73,73 балла. На втором месте Любовь Илюшечкина и Чарли Билодо (71,23), тройку замыкают Эвелин Уолш и Трент Мишо (70,34).

В танцах на льду лидируют Пайпер Гиллес и Поль Пуарье — 88,86 балла, на втором месте Марджори Лажо и Захари Лага (77,26), на третьем — Кэролайн Сусиc и Шейн Фирус (75,83).