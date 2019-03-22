Мэрил Дэвис: "Медведева кажется очень счастливым человеком"

Чемпионка ОИ-2014 в Сочи в танцах на льду Мэрил Дэвис заявила, что россиянка Евгения Медведева кажется ей очень счастливым человеком.

- Невероятный сезон был у Евгении Медведевой. Сначала она была на дне, а сейчас борется за медали. Вы видите изменения в ее настроении, катании?

- Настроение... Она всегда такая дружелюбная и открытая! Я столкнулась с ней позавчера, и она кажется очень счастливым человеком. Я знаю, что она собирается много чего изменить с ее новой тренерской командой в Торонто, и это может занять время. Ничего не меняется просто так, сразу. Работа над техникой занимает больше сезона, иногда два, это нормально. Евгения очень талантливая и трудолюбивая, и я думаю, что в состоянии использовать все то, чему ее научат новые наставники.

- Давайте так: это было правильное решение - покинуть предыдущего тренера и страну?

- Вы знаете... Иногда эти перемены ради вдохновения. Тренировки - это сложно, каждодневная работа ради достижения цели... Смена общего пейзажа, тренера может полностью изменить результат. (Дмитрий Кузнецов)

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