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Мэрайя Белл: «Все российские фигуристки в последние годы выступают на высоком уровне»

08:36

Американская фигуристка Мэрайя Белл поделилась ожиданиями от предстоящего финала «Гран-при» в Турине. Соревнования пройдут с 5 по 8 декабря.

По мнению Белл, трудно предсказать, кто будет первым в турнире среди женщин.

— Все российские фигуристки в последние годы выступают на высоком уровне, а новички взрослого «Гран-при» демонстрируют фантастическое катание, — приводят «Известия» слова Белл. — Если они выступят в свою силу, то, скорее всего, победят. Хотя трудно предсказать, кто будет первым. Могу только отметить, что их противостояние будет очень интересным. Еще я бы не стала сбрасывать со счетов Брэди Теннелл и Рику Кихиру. Если кто-то из их соперниц ошибется, а они идеально выступят, то результат может быть любой.

Дополнительная информация

https://iz.ru/950651/aleksei-fomin/finalnyi-turin-na-gran-pri-vystupiat-srazu-16-rossiiskikh-figuristov

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