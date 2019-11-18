Мэрайя Белл: «Очень рада за Медведеву»

Американская фигуристка Мэрайя Белл в интервью «СЭ» прокомментировала выступление на этапе «Гран-при» в России. Она заняла третье место.

— В Москве для меня все получилось потрясающе, я хорошо выступила плюс погуляла по Красной площади, — рассказала Бэлл — Я просто наслаждалась происходящим. Я по-настоящему горжусь тем, что мне удалось показать в этом сезоне. Пока точно неизвестно, кто отберется в финал, но в любом случае сразу две медали этапов серии для меня уже классный результат. Не осталось ничего зависевшего от меня, чего я не сделала. Мы с моим тренером Рафаэлем Арутюняном очень долго работали, чтобы прийти к подобным результатам.

Для меня было непросто и волнительно выходить на произвольную программу после Медведевой, потому что ее очень эмоционально принимали зрители. Но я была очень рада за нее, потому что знаю как тяжело нужно работать для таких прокатов.

Мэрайя Белл: «Я очень рада за Медведеву»