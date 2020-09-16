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«Меня шокировал переход Медведевой». Леонова высказалась о возвращении фигуристки

12:53
Этери Тутберидзе и Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Этери Тутберидзе и Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Российская фигуристка Алена Леонова в беседе с «СЭ» прокомментировала возвращение Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе.

— Меня шокировала эта новость, но она радостная. Я надеюсь, у Жени все получится, — заявила Леонова. — Конечно, тяжело тренироваться за океаном, без родных. Если Женя ушла от Орсера хорошо, без скандалов, то новость хорошая. Я уверена, что этот переход даст ей встряску. Именно этого ей и не хватало. (Сергей Федоров)

Медведева уходила от Тутберидзе после Олимпиады-2018, где выиграла две серебряных медали (в одиночном катании и командных соревнованиях). Последние годы фигуристка тренировалась в Торонто у Брайана Орсера. В прошлом году Медведева завоевала бронзу на чемпионате мира.

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