Победительница юниорского Финала «Гран-при», 16-летняя дебютантка взрослого сезона Алена Косторная в видеоинтервью Первому каналу отметила, что было время, когда в ее успех на международных соревнованиях никто не верил.

— Я никогда не была на пъедесталах крупных турниров и мне говорили: «Ты никогда туда не дойдешь, уровень где-то за десяткой, cерднячок», — рассказала Косторная. — В этот момент я поняла, что могу и хочу побеждать.

Ранее фигуристка выиграла предсезонный турнир Finlandia Trophy с суммой в 234,82 балла, исполнив два тройных акселя в произвольной программе и обойдя чемпионку мира 2015 года Елизавету Туктамышеву на 22,31 балла по сумме двух программ. Косторная официально начнет сезон на третьем этапе «Гран-при» во Франции, который пройдет с 1 по 3 ноября.