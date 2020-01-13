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Меньшов — о возможном четверном прыжке Косторной: «Это была бы бомба!»

18:20
Алена Косторная. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бронзовый призер чемпионата Европы 2014 года Констанин Меньшов отметил, что очень хотел бы увидеть четверной прыжок в исполнении победительницы Финала «Гран-при» и вице-чемпионки России Алены Косторной.

— Девчонки, конечно, будут соревноваться между собой, конкуренцию им составить просто никто не в состоянии на чемпионате Европы, — цитируют «РИА «Новости» Меньшова. — Даже теоретически к ним не способен никто приблизиться. Будем наслаждаться борьбой наших девочек, возможно, какие-то усложнения будут перед чемпионатом мира. Может быть, Косторная усилит контент? Мне очень хотелось бы увидеть четверной в исполнении Косторной. Это была бы бомба!

В настоящий момент 16-летняя фигуристка в двух программах исполняет три тройных акселя и пока не пробовала делать какой-либо четверной прыжок на соревнованиях.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200113/1563375904.html

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