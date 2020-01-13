Бронзовый призер чемпионата Европы 2014 года Констанин Меньшов отметил, что очень хотел бы увидеть четверной прыжок в исполнении победительницы Финала «Гран-при» и вице-чемпионки России Алены Косторной.

— Девчонки, конечно, будут соревноваться между собой, конкуренцию им составить просто никто не в состоянии на чемпионате Европы, — цитируют «РИА «Новости» Меньшова. — Даже теоретически к ним не способен никто приблизиться. Будем наслаждаться борьбой наших девочек, возможно, какие-то усложнения будут перед чемпионатом мира. Может быть, Косторная усилит контент? Мне очень хотелось бы увидеть четверной в исполнении Косторной. Это была бы бомба!

В настоящий момент 16-летняя фигуристка в двух программах исполняет три тройных акселя и пока не пробовала делать какой-либо четверной прыжок на соревнованиях.