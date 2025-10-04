Дэвис и Смолкин завоевали золото на Мемориале Дениса Тена в Алма-Ате

Грузинские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин выиграли в ритм-танце на Мемориале Дениса Тена в Алма-Ате.

По сумме двух программ спортсмены набрали 193,14 балла.

Второе место заняли американцы Уна Браун и Гейдж Браун с 178,86 баллами. Третьими стали Милла Рууд Рейтан и Николай Майоров из Швеции (177,25).

Соревнования в Казахстане проходили со 2 по 4 октября.

Дэвис и Смолкин выступают за сборную Грузии с июня 2023 года. 21-летняя Дэвис — дочь тренера Этери Тутберидзе.