Стрельцова лидирует после короткой программы на Мемориале Денисе Тена, Принева идет второй

Российская фигуристка Виктория Стрельцова занимает первое место после короткой программы в рамках Мемориала Дениса Тена в Алма-Ате.

Она набрала 78,38 балла. Еще две россиянки идут в четверке сильнейших: Алена Принева (73,82 балла) занимает второе место, а Алиса Заикина (69,33) — четвертое.

Третьей идет кореянка Хе Вон Чу (69,65).

Юниорки выступят с произвольными программами в пятницу, 9 октября. Начало — в 09.00 по московскому времени.

Мемориал Дениса Тена проходит в Казахстане с 8 по 10 октября.

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