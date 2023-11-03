«Мемориал Дениса Тена»: расписание и участники

Дэвис и Смолкин выступят на «Мемориале Дениса Тена» в Астане

Турнир по фигурному катанию серии «Челленджер» «Мемориал Дениса Тена» пройдет с 2 по 5 ноября в Астане (Казахстан). Соревнования пройдут в трех дисциплинах: мужское и женское одиночное катание и танцы на льду.

На лед выйдут бывшие российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, ныне выступающие за Грузию, Никита Старостин (Германия), а также ученик Этери Тутберидзе Ника Эгадзе и спортсменка группы Светланы Соколовской Алина Урушадзе и другие.

Участники соревнований:

Женщины: Русалина Шакрова (Казахстан), Амина Алексеева (Казахстан), Нигинабону Джамолиддинова (Узбекистан), А Сун Ен (Южная Корея), Антонина Дубинина (Сербия), Анна Левковец (Казахстан), Элишка Бржезинова (Чехия), Нурия Сулеймен (Казахстан), София Фарафонова (Казахстан), Мария Чернышова (Австралия), Джейд Ховин (Бельгия), Кристина Лисовская (Эстония), Мария Сенюк (Израиль), Алина Урушадзе (Грузия), Чхве Да Бин (Южная Корея).

Мужчины: Ника Эгадзе (Грузия), Чжу Хон Лим (Южная Корея), Арлет Леванди (Эстония), Ким Хан Киль (Южная Корея), Кирилл Марсак (Украина), Семен Данильянц (Армения), Никита Старостин (Германия), Сами Хамми (Франция), Вальтер Виртанен (Финляндия), Басар Октар (Турция), Федор Читипаховян (Армения), Бурак Демирбога (Турция), Диас Жиренбаев (Казахстан).

Танцы на льду: Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия), Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Штеффан (Германия), Зои Ларсон — Андрей Капран (Украина), Адриенн Кархарт — Александр Колосовский (Азербайджан), Милла Рууд Рейтан — Николай Майоров (Швеция), Мария Пинчук — Никита Погорелов (Украина), Анастасия Полибина — Павел Головишников (Польша), Мария Игнатьева — Даниил Семко (Венгрия), София Довгаль — Виктор Кулеша (Польша), Карла Мария Карл — Кай Хоферихтер (Германия), Наталья Паллу-Невес — Джейин Панесар (Бразилия), Виктория Азроян — Артур Груздев (Армения).

Расписание соревнований

2 ноября, четверг

Женщины, короткая программа -14:40

Мужчины, короткая программа — 17:25

3 ноября, пятница

Танцы на льду, ритм-танец -11:20

Женщины, произвольная программа — 13:25

Мужчины, произвольная программа — 16:40

4 ноября, суббота

Танцы на льду, произвольный танец — 19:45

Время начала соревнований — московское.