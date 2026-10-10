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Мемориал Дениса Тена-2026: во сколько начало произвольной программы у мужчин, где смотреть трансляцию с Гуменником 10 октября

Мемориал Дениса Тена-2026: во сколько начало произвольной программы у мужчин

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Петр Гуменник.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Произвольная программа мужчин на Мемориале Дениса Тена-2026 пройдет в субботу, 10 октября, на «Халык Арене» в Алматы. Начало произвольной программы — в 12.30 по московскому времени.

Петр Гуменник выступит под восьмым стартовым номером во второй разминке. Ориентировочное время выхода Гуменника на лед — 13.38 мск. В официальном тайм-шите его прокат поставлен на 15.37.50 по времени Алматы. Возможны небольшие сдвиги по ходу соревнований.

После короткой программы Гуменник занимает третье место с 80,63 балла. Лидирует Владислав Дикиджи — 107,31, вторым идет Глеб Лутфуллин — 95,79. Все трое заявлены в нейтральном статусе AIN2.

Где смотреть произвольную программу мужчин с Гуменником

Прямую трансляцию Мемориала Дениса Тена показывает официальный YouTube-канал Фонда Дениса Тена. Организаторы сообщили, что эфир доступен из любой страны.

Фигурное катание: результаты, расписание соревнований, стартовые листы и последние новости

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Владислав Дикиджи
Глеб Лутфуллин
Денис Тен
Петр Гуменник
Фигурное катание
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