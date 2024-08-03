Дюамель — о решении CAS в отношении россиян: «Это удар по олимпийскому спорту»

Олимпийская чемпионка из Канады Меган Дюамель прокомментировала решение CAS оставить сборной России бронзовые медали командного первенства Игр-2022 в Пекине.

В пятницу, 2 августа CAS отклонил апелляцию сборной Канады и не стал пересматривать результаты соревнований.

«Не удивлена. Но какой же это удар по олимпийскому спорту и вере в олимпийское движение. Канадская федерация и фигуристы заслуживает того, что им по праву принадлежит. Представьте себе эстафету по плаванию, где у одного участника находят допинг, но команда все равно получит медаль. Этого бы просто не произошло», — написала Дюамель в социальных сетях.

30 января ISU лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.