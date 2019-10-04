Медведеву в Шанхае забросали игрушками в виде ее талисмана

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева после исполнения короткой программы на коммерческом турнире Shanghai Trophy поделилась фотографиями огромного количества игрушек, которых поклонники бросили на лед после ее выступления.

Синие кошки в точности такие же, как игрушка — Луна из мультсериала «Сейлор Мун», которая сопровождает Медведеву уже несколько лет на всех выступлениях и является ее талисманом.

Фигуристка лидирует после короткой программы с 72,16 балла, произвольные программы женщин начнутся в Шанхае 4 октября в 15.00 по московскому времени.